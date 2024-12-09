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Защитник «Спартака» Срджан Бабич перенёс операцию на колене

Защитник «Спартака» Срджан Бабич перенёс операцию на колене
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Защитник московского футбольного клуба «Спартак» и сборной Сербии Срджан Бабич перенёс операцию на колене в одной из клиник Белграда. Об этом клуб сообщил в своём телеграм-канале.

Напомним, 15 ноября Срджан получил травму в матче группового этапа Лиги наций со сборной Швейцарии (1:1). Бабич вышел в основном составе национальной команды, но был заменён перед началом второго тайма, получив болезненный удар в колено

«Желаем скорейшего восстановления и максимального здоровья нашему бойцу!» — написал «Спартак» в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне Срджан Бабич провёл за клуб во всех турнирах 19 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

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