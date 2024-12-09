Талалаев назвал футболиста «Балтики», который должен быть кандидатом в сборную России

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о лимите на молодых игроков в Мелбет Первой лиге, а также высказал мнение, что защитник его команды Сергей Варатынов должен рассматриваться в качестве кандидата в сборную России.

«Введение искусственного лимита [в Первой лиге] привело к прогрессу молодых игроков. Мы вынуждены подстраиваться, инкрустировать молодых игроков в состав для того, чтобы набрать эти 90 минут. В прошлом году в «Химках» у меня было [таких] четыре человека — Поройков, Касимов, Варатынов и Ларин, игрок юношеских сборных России, взятый из «Локомотива».

Поройков, проведя год с основой, в этом два отгрузил в Кубке за «Тюмень» «Краснодару», к нему есть интерес от команд более высокого уровня. Варатынов, на мой взгляд, вообще кандидат в сборную России. К сожалению, не сильно взгляд тренеров сборной ложится на Первую лигу, хотя раньше я помню, что оттуда были случаи, когда брались игроки, выстреливали и играли на высоком уровне. Касимов на сегодняшний день — лучший бомбардир «Ротора». Единственный, кто не заиграл, не выстрелил — Ларин. Если брать качества и навыки, которые были при входе в «Химки», они были выше всех. Считаю, что это неудача нашего тренерского штаба, что мы не сумели раскрыть. Не сумели перевести от разгильдяйства к современному взрослому футболу этого игрока», — сказал Талалаев в выпуске, опубликованном на странице «ФНЛ Маркет» во «ВКонтакте».

21-летний Варатынов играл при Талалаеве за «Химки», а с сентября 2024 года, когда специалист перешёл в «Балтику», оказался в калининградской команде. В 11 матчах Первой лиге защитник забил два гола.

Клубы Первой лиги обязаны в течение всего матча турнира иметь на поле футболиста моложе 21 года.