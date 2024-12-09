Федорищев заявил, что это он попросил «Крылья» поздравить «Акрон» с победой над «Зенитом»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что это именно он попросил поздравить тольяттинский «Акрон» с выездной победой над «Зенитом» (2:1) в телеграм-канале «Крыльев Советов».

«Наши команды показывают высокий класс в Премьер-Лиге. В двух матчах подряд одержали победы на домашнем поле «Зенита». Обыграли в честном, достойном поединке. Поздравить команду я как представитель, учредитель «Крыльев Советов» попросил. Это моё решение поздравить «Акрон», поздравить от «Крыльев Советов», — сказал глава Самарской области на встрече с блогерами.

Напомним, в конце ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он рассказал, что передал факты в правоохранительные органы. По состоянию на сегодняшний день самарские «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Акрон» находится на девятой строчке.