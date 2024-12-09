Арбитр Федотов высказался о двух отменённых голах «Зенита» в матче с «Акроном»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал два отменённых гола в матче 18-го тура РПЛ-2024/2025 между «Зенитом» (Санкт-Петербург) и тольяттинским «Акроном» (1:2). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с: Владимиром Москалёвым.

«На 67-й минуте Москалёв правильно отменил гол. Не было видно, что Мостовой сыграл рукой, сложно это было разглядеть. Главное — разобрались. Мостовой отдал пас назад, и некоторые посчитали, что на этом фаза атаки закончилась. Но это не так — мяч остался у «Зенита». Сколько бы атака ни продолжалась, это всё одна фаза. Если бы «Акрон» выбил мяч или владел им, был бы другой разговор.

Ключевой момент на 90+8-й минуте. VAR правильно не полез, а Москалёв справился. Случилась череда рикошетов. Первый вопрос: наказуема ли рука Нино? Да, она отставлена в сторону. Дальше: играл ли в мяч Гонду? Нет, мяч прилетел в голову — это рикошет. А раз так, то гол надо отменять. Москалёв разобрался», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.