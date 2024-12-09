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Арбитр Федотов высказался о двух отменённых голах «Зенита» в матче с «Акроном»

Арбитр Федотов высказался о двух отменённых голах «Зенита» в матче с «Акроном»
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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал два отменённых гола в матче 18-го тура РПЛ-2024/2025 между «Зенитом» (Санкт-Петербург) и тольяттинским «Акроном» (1:2). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с: Владимиром Москалёвым.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Лончар – 10'     1:1 Мостовой – 21'     1:2 Дзюба – 40'    
Удаления: нет / Данилин – 55'

«На 67-й минуте Москалёв правильно отменил гол. Не было видно, что Мостовой сыграл рукой, сложно это было разглядеть. Главное — разобрались. Мостовой отдал пас назад, и некоторые посчитали, что на этом фаза атаки закончилась. Но это не так — мяч остался у «Зенита». Сколько бы атака ни продолжалась, это всё одна фаза. Если бы «Акрон» выбил мяч или владел им, был бы другой разговор.

Ключевой момент на 90+8-й минуте. VAR правильно не полез, а Москалёв справился. Случилась череда рикошетов. Первый вопрос: наказуема ли рука Нино? Да, она отставлена в сторону. Дальше: играл ли в мяч Гонду? Нет, мяч прилетел в голову — это рикошет. А раз так, то гол надо отменять. Москалёв разобрался», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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