Александр Шикунов считает, что «Оренбург» вылетит из РПЛ

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов оценил шансы «Оренбурга» на сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге.

«Думаю, «Оренбург» вылетит из РПЛ. В оставшихся матчах команда должна выиграть восемь-девять встреч, чтобы набрать 30 очков. Это нереально! Что касается второй команды на вылет, то тут совсем непонятно. Там внизу серьёзная борьба: «Факел», «Ахмат», «Химки» и другие команды. Всё будет зависеть от того, как клубы проведут зиму и укомплектуются», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Оренбург» набрал восемь очков в 18 матчах и расположился на 16-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.