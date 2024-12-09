Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Шикунов считает, что «Оренбург» вылетит из РПЛ

Александр Шикунов считает, что «Оренбург» вылетит из РПЛ
Комментарии

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов оценил шансы «Оренбурга» на сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге.

«Думаю, «Оренбург» вылетит из РПЛ. В оставшихся матчах команда должна выиграть восемь-девять встреч, чтобы набрать 30 очков. Это нереально! Что касается второй команды на вылет, то тут совсем непонятно. Там внизу серьёзная борьба: «Факел», «Ахмат», «Химки» и другие команды. Всё будет зависеть от того, как клубы проведут зиму и укомплектуются», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Оренбург» набрал восемь очков в 18 матчах и расположился на 16-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
Шикунов: теперь уже можно называть «Спартак» теневым фаворитом в борьбе за чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android