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Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Динамо» — «Химки»

Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Динамо» — «Химки»
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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче между московским «Динамо» и «Химками» (4:1), который проходил в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги — 2024/2025. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Химки
Химки
1:0 Тюкавин – 14'     2:0 Карраскаль – 50'     2:1 Мирзов – 58'     3:1 Тюкавин – 78'     4:1 Грулёв – 90'    

«Хорошая работа Шадыханова. Правильно засчитали первый гол с помощью ассистента. Офсайда тут нет что при подаче, что при ударе Тюкавина. На 59-й минуте не показал жёлтую игроку «Химок» за срыв перспективной атаки», — сказал Федотов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

По итогам 18 туров «Динамо» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Химки» расположились на 13-м месте (16).

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