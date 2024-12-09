Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Динамо» — «Химки»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче между московским «Динамо» и «Химками» (4:1), который проходил в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги — 2024/2025. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым.

«Хорошая работа Шадыханова. Правильно засчитали первый гол с помощью ассистента. Офсайда тут нет что при подаче, что при ударе Тюкавина. На 59-й минуте не показал жёлтую игроку «Химок» за срыв перспективной атаки», — сказал Федотов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

По итогам 18 туров «Динамо» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Химки» расположились на 13-м месте (16).