Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Динамо» — «Химки»
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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче между московским «Динамо» и «Химками» (4:1), который проходил в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги — 2024/2025. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым.
МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Химки
Химки
1:0 Тюкавин – 14' 2:0 Карраскаль – 50' 2:1 Мирзов – 58' 3:1 Тюкавин – 78' 4:1 Грулёв – 90'
«Хорошая работа Шадыханова. Правильно засчитали первый гол с помощью ассистента. Офсайда тут нет что при подаче, что при ударе Тюкавина. На 59-й минуте не показал жёлтую игроку «Химок» за срыв перспективной атаки», — сказал Федотов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
По итогам 18 туров «Динамо» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Химки» расположились на 13-м месте (16).
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