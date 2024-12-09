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Хомуха: жалко, что в «Спартаке» россияне не проявляют себя — балом правят легионеры

Хомуха: жалко, что в «Спартаке» россияне не проявляют себя — балом правят легионеры
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился впечатлениями от игры легионеров московского «Спартака» в матчах Российской Премьер-Лиги — 2024/2025.

«Положительные результаты «Спартака» заключены не только в уверенности, но и в атакующих игроках команды. Жалко, что в «Спартаке» российские футболисты не проявляют себя — балом правят легионеры. Но эти иностранцы очень интересные — они продемонстрировали очень хороший уровень в конце этой части чемпионата, когда выиграли несколько матчей подряд, чего давно не было в «Спартаке».

У Угальде есть определённая сумма отступных. Если кто-то будет готов заплатить её, «Спартак» ничего не сможет сделать. По вкладу в забитые мячи пару Барко – Угальде уместно сравнить с парой Веллитон – Алекс», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент костариканский форвард «Спартака» Манфред Угальде лидирует в гонке бомбардиров РПЛ, забив 15 мячей за 18 туров. На счету аргентинского хавбека красно-белых Эсекьеля Барко восемь голов в чемпионате России.

«Спартак» после 18 туров Российской Премьер-Лиги набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на два очка.

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