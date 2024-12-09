«Второй гол — дискуссионный момент». Арбитр Федотов — о судействе в матче «Спартака»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче между московским «Спартаком» и «Пари НН» (3:0), который проходил в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги — 2024/2025. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком.

«Второй матч подряд для Кукуляка. Несложная игра для него. Скажу только про один момент, который никак не повлиял на результат. Это второй гол. Момент сложный, дискуссионный. Я поддерживаю решение арбитра и VAR, который не полез. Игрок «Спартака», находясь в офсайде, перебегал линию вратарю во время удара, но не перекрыл ему обзор — это сделал футболист «Пари НН». Удар сильный, в угол. Нападающий никак не влиял на эпизод. Если бы удар был с большей дистанции, можно было бы говорить, что игрок вступил в игровую ситуацию.

Но на 14-й минуте Кукуляк не показал жёлтую игроку «Пари НН» за грубую игру, предоставив принцип преимущества», — сказал Федотов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

По итогам 18 туров «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Пари НН» расположился на 12-м месте (16).