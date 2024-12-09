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«Второй гол — дискуссионный момент». Арбитр Федотов — о судействе в матче «Спартака»

«Второй гол — дискуссионный момент». Арбитр Федотов — о судействе в матче «Спартака»
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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче между московским «Спартаком» и «Пари НН» (3:0), который проходил в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги — 2024/2025. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Бонгонда – 53'     2:0 Угальде – 62'     3:0 Барко – 64'    

«Второй матч подряд для Кукуляка. Несложная игра для него. Скажу только про один момент, который никак не повлиял на результат. Это второй гол. Момент сложный, дискуссионный. Я поддерживаю решение арбитра и VAR, который не полез. Игрок «Спартака», находясь в офсайде, перебегал линию вратарю во время удара, но не перекрыл ему обзор — это сделал футболист «Пари НН». Удар сильный, в угол. Нападающий никак не влиял на эпизод. Если бы удар был с большей дистанции, можно было бы говорить, что игрок вступил в игровую ситуацию.

Но на 14-й минуте Кукуляк не показал жёлтую игроку «Пари НН» за грубую игру, предоставив принцип преимущества», — сказал Федотов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

По итогам 18 туров «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Пари НН» расположился на 12-м месте (16).

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