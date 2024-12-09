Источник: РФС начал проверку информации об игре футболиста «Пари НН» Боженова на ставках

Российский футбольный союз проверяет информацию об участии полузащитника «Пари Нижний Новгород» Кирилла Боженова на ставках, в результате которых он проиграл крупную сумму и остался в долгах. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко Против».

По сведениям источника, РФС направил запрос в букмекерские конторы. Организации важно понять, ставил ли 24-летний игрок на футбольные матчи. Именно это и запрещено правилами.

В нынешнем сезоне Боженов принял участие в 16 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Последние два матча в Российской Премьер-Лиге с «Ростовом» (0:4) и «Спартаком» (0:3) провёл на скамейке запасных.