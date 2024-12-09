«Спартак» в зимнее трансферное окно хочет расстаться с восемью футболистами — источник

Московский «Спартак» в предстоящее зимнее трансферное окно хочет попрощаться сразу с восемью игроками. Речь идёт о вратаре Александре Селихове, защитниках Данииле Хлусевиче и Миенти Абене, полузащитниках Хесусе Медине, Михаиле Игнатове, Антоне Зиньковском, а также о нападающих Виллиане Жозе и Шамаре Николсоне. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По сведениям источника, речь идёт как о полноценных продажах, так и об арендных соглашениях.

30-летний Селихов представляет «Спартак» с конца 2016 года. С командой он по разу выиграл все титулы в России, а в нынешнем сезоне выходил на поле лишь в матчах Фонбет Кубка страны, пропустив в восьми играх семь голов. Его контракт (здесь и далее — информация Transfermarkt) рассчитан до конца сезона.

23-летний Хлусевич, ставший в составе красно-белых обладателем Кубка страны, в нынешнем сезоне в 14 встречах во всех турнирах не отметился результативными действиями, проведя на поле 724 минуты. Контракт — до лета 2026-го.

29-летний Абена перешёл в «Спартак» в августе из «Ференцвароша» вслед за главным тренером Деяном Станковичем. В 11 матчах он провёл на поле 640 минут. Контракт — до лета 2026 года.

27-летний Медина играет за московскую команду с лета 2023 года. В 19 матчах на его счету три гола, две результативные передачи и 749 минут на поле. Контракт — до лета 2026-го.

24-летний Игнатов находится в структуре «Спартака» с 14-летнего возраста. В девяти встречах сезона у него 294 минуты на поле и ни одного результативного действия. Контракт — до конца 2025 года.

28-летний Зиньковский в «Спартаке» – с июля 2022 года. В 13 матчах у него три результативные передачи и 581 минута на поле. Контракт — до лета 2027-го.

33-летний Жозе выступает за красно-белых с лета 2024-го. В 13 встречах — один гол и 371 минута на поле. Контракт — до лета 2026 года.

27-летний Николсон стал игроком «Спартака» в январе 2022 года и выиграл с командой Кубок России. В нынешнем сезоне — 14 встреч, четыре гола, две результативные передачи и 470 минут на поле. Контракт — до лета 2026 года.