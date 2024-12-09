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Ледяхов не считает проблемой отсутствие у «Спартака» спортивного директора перед зимним ТО

Ледяхов не считает проблемой отсутствие у «Спартака» спортивного директора перед зимним ТО
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов заявил, что не считает проблемой отсутствие у красно-белых спортивного директора перед началом зимнего трансферного окна.

«Не считаю проблемой, что у «Спартака» нет спортивного директора перед зимним трансферным окном. В тех условиях, в которых мы находимся, это не большая проблема. Мы не можем взять качественных футболистов в Европе, только из Южной Америки и других мест. Остаётся только российский рынок, который «Спартак» знает и без спортивного директора», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Предыдущий спортивный директор команды Томаш Амарал покинул её 10 ноября.

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