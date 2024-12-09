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Арбитр Федотов назвал судью матча ЦСКА лучшим в РПЛ

Арбитр Федотов назвал судью матча ЦСКА лучшим в РПЛ
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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче между воронежским «Факелом» и московским ЦСКА (0:1), который проходил в рамках 18-го тура МИР Российской Премьер-Лиги — 2024/2025. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 12'    

«Нормальная, спокойная работа Левникова. Он сейчас лучший в лиге и подтверждает свой статус», — сказал Федотов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

По итогам 18 туров московские армейцы занимают шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко. «Факел» расположился на 14-м месте (14).

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