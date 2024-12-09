Арбитр Федотов назвал судью матча ЦСКА лучшим в РПЛ

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче между воронежским «Факелом» и московским ЦСКА (0:1), который проходил в рамках 18-го тура МИР Российской Премьер-Лиги — 2024/2025. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

«Нормальная, спокойная работа Левникова. Он сейчас лучший в лиге и подтверждает свой статус», — сказал Федотов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

По итогам 18 туров московские армейцы занимают шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко. «Факел» расположился на 14-м месте (14).