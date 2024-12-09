Джанашия: раньше всегда «Спартак» был чемпионом, а сейчас — «Зенит». Это нехорошо!

Бывший футболист «Локомотива» и «Балтики» Заза Джанашия высказался об итогах первой части сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Этот сезон более интересный, чем прошлый. Первая шестёрка борется за чемпионство — клубы будут друг друга догонять и обгонять. Хотелось бы, чтобы «Локомотив» стал чемпионом, но команде не хватает трёх-четырёх футболистов. Если докупят, будет нормально. В последних играх в последние 15-20 минут было видно, как игроки уставали — им не хватало сил.

Вся интрига в том, что «Краснодар» ушёл на зиму лидером, а не «Зенит». Не всегда же должен быть «Зенит»! Раньше всегда «Спартак» был чемпионом, а сейчас — питерцы. Это нехорошо! Как будто все знают, что они должны стать чемпионами. А почему? Пусть «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА и «Динамо» становятся чемпионами. Какая проблема?» — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.