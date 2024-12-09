Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дуглас Сантос — об игре за сборную России: по-прежнему мечта выступить за Бразилию

Дуглас Сантос — об игре за сборную России: по-прежнему мечта выступить за Бразилию
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал свою возможность выступать за сборную России после получения гражданства.

«Как я не раз говорил, у меня по-прежнему есть огромное желание и мечта сыграть за сборную Бразилии — за страну, где я родился, в составе команды которой стал олимпийским чемпионом. Да, я очень люблю Россию, поэтому и получил российское гражданство — это большая честь и ответственность. Я здесь уже больше пяти лет, я капитан «Зенита». Для меня и моей семьи Петербург и Россия — второй дом. Но я согласен с Валерием Карпиным, что сейчас в сборной России должны играть молодые русские воспитанники. В России много талантливой молодежи, и главный тренер сборной знает, как их развивать, это шанс для них. Каждый должен быть на своем месте», — приводит слова Сантоса «Спорт-экспресс».

Напомним, что Дуглас Сантос получил российское гражданство осенью 2024 года.

Материалы по теме
Эксклюзив
«В футбол играют не паспорта». Игрок «Зенита» Горшков — о получении Сантосом гражданства
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android