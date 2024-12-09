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Арбитр Федотов объяснил, почему судья не удалил Ленини в матче «Краснодар» — «Локомотив»

Арбитр Федотов объяснил, почему судья не удалил Ленини в матче «Краснодар» — «Локомотив»
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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с фолом полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини в матче с московским «Локомотивом» (0:0), который проходил в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги — 2024/2025. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
Локомотив М
Москва

«Правильно Казарцев не показал вторую жёлтую Ленини. Не в таком матче за такое удалять. Игрок «Локо» отдал пас партнёру, и Ленини, пытаясь сыграть плечом, попал по мячу рукой. О перспективной атаке я тут не могу говорить, потому что дело происходило на другой половине поля. Казарцев правильно поступил. Не надо выдумывать неочевидные жёлтые», — сказал Федотов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Краснодар» после первой части сезона занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. «Локомотив» расположился на пятой строчке, имея в активе 35 очков.

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