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Степашин: к сожалению, судьи защищают друг друга, а потом уже — правила футбола

Степашин: к сожалению, судьи защищают друг друга, а потом уже — правила футбола
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Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал судейский и коррупционный скандал, связанный с самарскими «Крыльями Советов».

«Я думаю, если есть факты, достаточно просто их доказать, если есть человек, который приходил, у которого есть данные. Вопрос в другом, мы уже много раз говорили о судействе. Конечно, департамент по судейству должен, на мой взгляд, возглавлять человек неангажированный и не из судейского корпуса, прекрасно знающий футбол. Потому что, к сожалению, судьи защищают друг друга, как корпорация, а потом уже — правила футбола. Хотя последние матчи прошли, вроде бы всё честно было. В том числе и в игре «Краснодар» — «Локомотив», — приводит слова Степашина «КП Спорт».

Напомним, в конце ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он рассказал, что передал факты в правоохранительные органы.

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