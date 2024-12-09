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Мурад Мусаев: Агкацев — это основной вратарь «Краснодара» на долгие годы

Мурад Мусаев: Агкацев — это основной вратарь «Краснодара» на долгие годы
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о возможном приобретении ещё одного голкипера после ухода Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».

«Нет. Мы на 100% были уверены в Агкацеве. Понимали, что ему нужно время, чтобы стать основным вратарём. Нам нужен был опытный второй вратарь. Мы получили его в лице Юры Дюпина. В Стасе мы были уверены. Агкацев — это наш основной вратарь на долгие годы», — сказал Мусаев в эфире телеканала «Матч! Премьер».

В этом сезоне 22-летний Станислав Агкацев провёл 20 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, пропустив 12 мячей. Контракт вратаря с краснодарским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 1,8 млн.

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