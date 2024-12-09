Степашин: в «Зените» не так много отечественных футболистов

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался о проблемах санкт-петербургского «Зенита» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Вопрос мотивации. Я уже говорил, что многим бразильцам неинтересно. В питерском «Зените» не так много отечественных футболистов играет, и очевидно, что Семаку надо что-то делать. Но это проблема питерского «Зенита», а не московского «Динамо», — приводит слова Степашина «КП Спорт».

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 39 очков в 18 матчах и расположился на второй строчке. Команда Сергея Семака одержала 12 побед, три раза сыграла вничью и потерпела три поражения.