Дель Пьеро отметил главную проблему «Ювентуса» при новом тренере

Легенда итальянского футбольного клуба «Ювентус» Алессандро Дель Пьеро отметил главную проблему клуба при новом тренере Тьяго Мотте.

«Когда вы играете против «Ювентуса», у вас появляется большая мотивация. Они по-прежнему великая команда, великий клуб, в любом смысле. Поэтому, когда ты приезжаешь сюда и играешь против них, ты хочешь [хорошо] выступить. Вот почему такие игроки, как Ндойе и другие, довольно уверены в себе: «Я прихожу сюда, и у меня всё получится».

Проблема в том, что другие команды не беспокоятся. Вы должны видеть страх других игроков, когда они играют против вас, этого не происходит, и это одна из вещей, над которыми Тьяго Мотта должен работать», — приводит слова Дель Пьеро Football Italia.

«Ювентус» набрал 27 очков в 15 матчах и расположился на шестой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А.