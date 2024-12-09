Валерий Карпин заявил, что у него есть понимание, кто покинет «Ростов» зимой

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о трансферах команды в зимнее трансферное окно.

— На ближайшее трансферное окно есть конкретика по трансферам на вход и есть ли понимание, кто команду покинет?

– У меня есть (улыбается).

– Много таких людей будет, кто команду покинет?

- Много не будет, естественно. У нас не так много народу, чтобы они покидали ещё. Но если будет какое‑то сумасшедшее предложение по кому‑то из игроков, я думаю, что «Ростов» будет его рассматривать, — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч! Премьер».

В субботу, 7 декабря, «Ростов» провёл свой матч 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Подопечные Карпина одержали победу со счётом 3:1. После 18 сыгранных встреч «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.