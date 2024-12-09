«Милан» интересуется игроком «Челси» — Calciomercato

Итальянский футбольный клуб «Милан» интересуется полузащитником лондонского «Челси» Карни Чуквуэмекой. Об этом сообщил Calciomercato.

По информации СМИ, в руководстве итальянского клуба хотят заключить сделку по переходу талантливого полузащитника уже в это зимнее трансферное окно. Однако речь идёт не о полноценном трансфере, а об аренде с правом выкупа. Сам футболист не против перехода, так как желает сменить обстановку и получать больше игровой практики.

В текущем сезоне Карни Чуквуэмека провёл за клуб во всех турнирах всего четыре встречи, в которых не смог отметиться результативными действиями. Полузащитник ни разу не появился на поле в матче английской Премьер-лиги.