Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как Джон Кордоба относится к хейту

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал об отношении колумбийского форварда команды Джона Кордобы к хейту.

«Джон – опытный нападающий и лидер в раздевалке. Когда он приехал из сборной, был большой хейт на него, и это дошло до России. Но он был очень спокоен. Он понимает, что это футбол, что сегодня ты герой, а завтра ты человек, на которого повесят всех собак. Мы его поддержали, и хоть он и не забил в последних матчах, но мы видим, какую работу он делает, как играет на команду. Мы рады, что он у нас есть», — сказал Мусаев в эфире телеканала «Матч! Премьер».

Во время ноябрьской паузы на матчи сборных Джон Кордоба провёл 86 минут в составе Колумбии в домашнем матче с Эквадором (0:1) в рамках отборочного цикла чемпионата мира — 2026. Ранее колумбийская команда уступила Уругваю (2:3), Кордоба на поле не появлялся.

В текущем сезоне колумбиец провёл за «Краснодар» во всех турнирах 18 встреч, в которых забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи.