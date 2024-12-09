Мануэль Нойер выбыл до конца года из-за перелома ребра

Вратарь мюнхенской «Баварии» Манюэль Нойер выбыл до конца года из-за перелома ребра, полученного в матче с леверкузенским «Байером» в 1/8 финала Кубка Германии (0:1). Об этом сообщил главный тренер немецкого клуба Винсан Компани на пресс-конференции перед матчем 6-го тура Лиги Чемпионов с донецким «Щахтёром».

Нойер получил травму во время эпизода с Жереми Фримпонгом, когда вратарь выбил соперника за пределы штрафной площади и впервые в карьере получил красную карточку.

«Надеюсь, он вернется к нам в январе. Это не так уж и плохо», — приводит слова Компани Sport.de.

Кроме матча с донецким «Шахтёром» Мануэль Нойер пропустит встречи с «Майнцем» и «РБ Лейпцигом» в рамках немецкой Бундеслиги.