В Англии завершились слушания по делу о 115 нарушениях «Манчестер Сити» — Daily Mail

Завершились слушания по 115 обвинениям английской Премьер-лиги в адрес действующего чемпиона страны «Манчестер Сити». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, в случае признания виновным «Манчестер Сити» может быть оштрафован и даже понижен в классе. АПЛ обвинила действующих чемпионов Англии в многочисленных нарушениях финансовых правил и в отказе сотрудничать в последующем расследовании. Заключительные аргументы по делу были представлены в пятницу, 6 декабря. Комиссия из трёх человек рассмотрит документы, прежде чем вынести вердикт в ближайшее время. Если соглашение не будет достигнуто, каждая из сторон может подать апелляцию на предстоящий вердикт. В этом случае окончательное решение может быть вынесено не раньше конца следующего сезона. Утверждается, что предполагаемые нарушения правил со стороны «горожан» происходили в течение 14 лет.

В этом сезоне «Манчестер Сити» после 15 туров чемпионата Англии набрал 27 очков и идёт на четвёртом месте.