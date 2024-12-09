Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Англии завершились слушания по делу о 115 нарушениях «Манчестер Сити» — Daily Mail

В Англии завершились слушания по делу о 115 нарушениях «Манчестер Сити» — Daily Mail
Аудио-версия:
Комментарии

Завершились слушания по 115 обвинениям английской Премьер-лиги в адрес действующего чемпиона страны «Манчестер Сити». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, в случае признания виновным «Манчестер Сити» может быть оштрафован и даже понижен в классе. АПЛ обвинила действующих чемпионов Англии в многочисленных нарушениях финансовых правил и в отказе сотрудничать в последующем расследовании. Заключительные аргументы по делу были представлены в пятницу, 6 декабря. Комиссия из трёх человек рассмотрит документы, прежде чем вынести вердикт в ближайшее время. Если соглашение не будет достигнуто, каждая из сторон может подать апелляцию на предстоящий вердикт. В этом случае окончательное решение может быть вынесено не раньше конца следующего сезона. Утверждается, что предполагаемые нарушения правил со стороны «горожан» происходили в течение 14 лет.

В этом сезоне «Манчестер Сити» после 15 туров чемпионата Англии набрал 27 очков и идёт на четвёртом месте.

Материалы по теме
Гвардиола рассказал, как на фоне неудач «Манчестер Сити» мотивирует игроков команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android