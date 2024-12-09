Песьяков: не жалею о переходе в «Крылья Советов»

Вратарь футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Песьяков прокомментировал свой переход в самарский клуб из «Ростова» летом 2024 года.

— Если оглядываться назад и учитывать всю нынешнюю ситуацию, жалеете, что всё-таки выбрали «Крылья» летом? Могли ведь остаться в «Ростове».

— Блин, знаете, мне здесь минут на 20 придётся вам рассказывать всю ситуацию. Не знаю… тут задействованы мои близкие, поэтому в целом я ни о чём не жалею, — приводит слова Песьякова «ВсеПроСпорт».

Летом 2024 года Сергей Песьяков перешёл в самарские «Крылья Советов» в качестве свободного агента. В текущем сезоне вратарь провёл за клуб восемь матчей, в которых смог отметиться одной голевой передачей.