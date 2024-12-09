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Агент Николы Влашича отреагировал на трансферный бан в отношении ЦСКА

Агент Николы Влашича отреагировал на трансферный бан в отношении ЦСКА
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Агент Тончи Мартич, представляющий интересы бывшего футболиста ЦСКА Николы Влашича, отреагировал на трансферный бан в отношении московского клуба.

«Мне очень жаль это слышать. ЦСКА всегда был очень корректным и честным клубом, и у Николы остались фантастические воспоминания о времени, проведённом в ЦСКА с товарищами по команде, людьми из клуба и фантастическими болельщиками. Я очень надеюсь, что они скоро получат свои заслуженные деньги от «Вест Хэма» и что проблема с дисквалификацией ФИФА скоро будет решена», — приводит слова Мартича Odds.

Ранее директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо призвал дать трансферный бан «Вест Хэму» из-за долга по переходу полузащитника Николы Влашича после того, как ФИФА запретила армейцам регистрировать новых футболистов из-за долга перед «Херенвеном» за переход Чидеры Эджуке. Сейчас Влашич выступает за итальянский «Торино», а Эджуке играет в испанской «Севилье».

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