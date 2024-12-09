Президент РПЛ Алаев высказался о ситуации по делу Федорищева

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал ситуацию по делу о коррупционном скандале в судейском корпусе.

— Что документально есть по этой истории, кроме заявлений? Письма, иные документы о проведении проверки. Какие заявления от Федорищева, кроме звучавших в медиа, поступили в РПЛ?

— Есть решение общего собрания лиги и заявление-письмо на имя губернатора, документ согласован всеми 16 клубами. На это письмо мы получили ответ, который показался мне странным, поскольку затрагивает не только эту ситуацию. Но и агентская тема, а также детско-юношеский футбол. Мы направили ответ, однако говорить об агентской истории и судейским разбирательствам не можем (поскольку это компетенция РФС).

Но в то же время связались с руководством РФС, передали им обращение и совместно подготовим ответ. И поскольку мы вовлечённая сторона, участвовать готовы. Попросил о личной встрече, чтобы ситуацию обсудить, — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Напомним, в конце ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он рассказал, что передал факты в правоохранительные органы.