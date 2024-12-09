Луи Саа прокомментировал возможное возвращение Поля Погба в «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Луи Саа прокомментировал возможное возвращение французского полузащитника Поля Погба в стан «красных дьяволов» после истечения срока дисквалификации в марте 2025 года.

«Ему нужно как можно быстрее вернуться на свой лучший уровень, и тренировки с топ-игроками помогут ему в этом. Думаю, он был бы в восторге от возможности вернуться в клуб. Я также думаю, что Поль Погба по-прежнему очень особенный игрок. Когда вы думаете о полузащитниках, Погба обладает уникальными качествами.

Думаю, что команде «Юнайтед» не хватает мощи в полузащите, и нам не хватает опытного игрока, который может играть в бокс-ту-бокс, поэтому он был бы хорошим дополнением, потому что его профиль игрока отличается от того, что есть у «Манчестер Юнайтед»», — приводит слова Саа Daily Mail.

Напомним, в августе минувшего года французский полузащитник сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. 7 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что сократил срок дисквалификации французского полузащитника до 18 месяцев.