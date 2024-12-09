Эминем выдал празднование в стиле Криштиану Роналду на концерте в Абу-Даби

Американский рэпер Эминем во время концерта в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) исполнил празднование гола нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

В субботу, 7 декабря, на стадионе «Этихад» Эминем выступил перед более чем 40 000 фанатов после квалификации автогонки в рамках серии Формула-1 Гран-при Абу-Даби.

Напомним, Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто забил 916 голов в официальных играх. Он забил пять мячей за «Спортинг», 145 — за «Манчестер Юнайтед», 450 — за мадридский «Реал», 101 — за «Ювентус», 81 — за «Аль-Наср» и 134 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.