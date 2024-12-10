Директор «Штутгарта» рассказал, как обращались с фанатами команды в Сербии

Генеральный директор немецкого футбольного клуба «Штутгарт» Александр Верле рассказал, как обходились с фанатами клуба в Белграде во время выезда на матч общего этапа Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (1:5).

«Небольшие автобусы останавливались и проверялись непропорционально часто. Мужчин и женщин раздевали догола просто потому, что они были футбольными фанатами. Около 700 болельщиков повернули обратно на границе.

Остальные фанаты были задержаны более чем на два часа после свистка на перерыв. Им не разрешили ходить в туалеты или покупать концессии. Это было неприемлемо.

Эти вопросы должны быть учтены в процедуре лицензирования УЕФА. Каждый клуб, участвующий в соревновании, должен обеспечить минимальные стандарты. Это включает в себя разумную ситуацию для входа, а также гуманное сотрудничество на стадионе», — приводит слова Верле Kicker.

Напомним, многие болельщики немецкой команды отказались от посещения матча из-за проблем с сербской полицией на границе. Также несколько фанатов «Штутгарта» подверглись нападению в Белграде и были госпитализированы.