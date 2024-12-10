«Если игроки подойдут с этим, то будут посланы». Карпин — о жалобах на поездки «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал об отношении футболистов его команды к долгим переездам по стране по ходу первой части сезона Российской Премьер-Лиги — 2024/2025.

— Было ли в последнее время такое, что кто‑то из футболистов приходил и говорил, что больше не может, сил нет и переезды вывозить не может?

— Ни один футболист не подходил с таким вопросом, даже пожеланием. Они понимают, если кто‑то из них ко мне лично подойдёт, то понятно, что они будут посланы далеко и подальше. Ответ будет примерно такой: если я в свои 55 лет всё это вывожу, то вы в свои 25 лет почему не можете? Это отмазки, — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч! Премьер».

Напомним, из-за ситуации на Украине в Ростове закрыты все аэропорты. Команда добирается на выездные встречи в РПЛ и Кубке России, следуя на автобусе до Ставрополя, а оттуда – уже на самолёте.

В субботу, 7 декабря, «Ростов» провёл свой матч 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Подопечные Карпина одержали победу со счётом 3:1. После 18 сыгранных встреч «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.