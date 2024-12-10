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Анчелотти не хочет отпускать Гюлера и Эндрика из мадридского «Реала» этой зимой

Анчелотти не хочет отпускать Гюлера и Эндрика из мадридского «Реала» этой зимой
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что игроки клуба Арда Гюлер и Эндрик не покинут команду в зимнее трансферное окно.

«Эндрик и Арда Гюлер не покинут «Реал» Мадрид. Они останутся в январе. У меня нет предубеждений против молодёжи. Я использовал много молодых игроков на протяжении всей своей карьеры», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Арда Гюлер сыграл за клуб во всех турнирах 17 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Эндрик провёл за клуб 14 встреч, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

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