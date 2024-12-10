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Игроки «Вест Хэма» вышли на разминку перед матчем 15-го тура в майках с фамилией Антонио

Игроки «Вест Хэма» вышли на разминку перед матчем 15-го тура в майках с фамилией Антонио
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Футболисты «Вест Хэма» вышли на разминку перед домашним матчем 15-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» в майках с фамилией Антонио в поддержку попавшего в серьёзную аварию одноклубника.

Фото: Getty images

Во время встречи чешский полузащитник «молотобойцев» Томаш Соучек после забитого гола показал девять пальцев как знак игрового номера Майкла Антонио.

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
09 декабря 2024, понедельник. 23:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Соучек – 54'     1:1 Доэрти – 69'     2:1 Боуэн – 72'    

Напомним, в субботу, 7 декабря, нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио попал в дорожно-транспортное происшествие. Футболист был за рулём своего автомобиля «Феррари». «Вест Хэм» сообщил впоследствии, что ямайский форвард перенёс операцию из-за перелома нижней конечности.

34-летний Антонио в нынешнем сезоне провёл за «Вест Хэм» в АПЛ 14 матчей, в которых забил один гол.

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