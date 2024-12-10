Игроки «Вест Хэма» вышли на разминку перед матчем 15-го тура в майках с фамилией Антонио

Футболисты «Вест Хэма» вышли на разминку перед домашним матчем 15-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» в майках с фамилией Антонио в поддержку попавшего в серьёзную аварию одноклубника.

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Во время встречи чешский полузащитник «молотобойцев» Томаш Соучек после забитого гола показал девять пальцев как знак игрового номера Майкла Антонио.

Напомним, в субботу, 7 декабря, нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио попал в дорожно-транспортное происшествие. Футболист был за рулём своего автомобиля «Феррари». «Вест Хэм» сообщил впоследствии, что ямайский форвард перенёс операцию из-за перелома нижней конечности.

34-летний Антонио в нынешнем сезоне провёл за «Вест Хэм» в АПЛ 14 матчей, в которых забил один гол.