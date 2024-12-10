Результаты матчей АПЛ 9 декабря

Вчера, 9 декабря, в английской Премьер-лиге сезона-2024/2025 состоялся заключительный матч 15-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедшей игры.

Чемпионат Англии, 9 декабря:

«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон» — 2:1 (Соучек, 52; Боуэн, 72; Доэрти, 69).

Возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 «Ливерпуль», набравший 35 очков после 15 матчей. На второй строчке располагается «Челси», заработавший 31 очко. Третье место с 29 очками занимает «Арсенал». В зоне вылета располагаются «Саутгемптон» (5), «Вулверхэмптон» (9) и «Ипсвич Таун» (9). «Вест Хэм» набрал 18 очков и занимает 14-е место.