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Результаты матчей чемпионата Испании 9 декабря

Результаты матчей чемпионата Испании 9 декабря
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9 декабря состоялся один матч чемпионата Испании, в котором «Хетафе» в рамках 16-го тура принимал «Эспаньол». Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колисеум» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Победный гол в матче на восьмой минуте забил Альваро Родригес.

Чемпионат Испании, 16-й тур, результат матча 9 декабря:

«Хетафе» — «Эспаньол» — 1:0.

Испания — Примера . 16-й тур
09 декабря 2024, понедельник. 23:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
1 : 0
Эспаньол
Барселона
1:0 Родригес – 8'    

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании «Барселона», записав в свой актив 38 очков. На втором месте находится «Реал», набрав 36 очков. Замыкает лидирующую тройку «Атлетико», который записал в свой актив 35 очков.

В топ-5 входят «Атлетик» и «Вильярреал», набравшие 32 и 26 очков соответственно.

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