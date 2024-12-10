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Результаты матчей чемпионата Италии 9 декабря

Результаты матчей чемпионата Италии 9 декабря
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Вчера, 9 декабря, завершился 15-й тур итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результаты матча чемпионата Италии 9 декабря:

«Монца» — «Удинезе» — 1:2.

Отметим, что победу для «Удинезе» в этой встрече принёс экс-защитник ЦСКА Яка Бийол точным ударом по воротам соперника.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии «Аталанта», которая записала в свой актив 34 очка. На второй строчке располагается «Наполи», набравший 32 очка. Следом идёт «Интер», у которого 31 очко по итогам 14 туров. Далее с 31 очком в активе идут «Фиорентина» и «Лацио».

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