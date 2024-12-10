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Григорян — о Клаудиньо в «Зените»: желания нет, а волевые усилия — это не для него

Григорян — о Клаудиньо в «Зените»: желания нет, а волевые усилия — это не для него
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Известный российский тренер Александр Григорян высказался об игре бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо в нынешнем сезоне.

«В прошлом сезоне видели такого же Клаудиньо: потерянного, заставляющего себя работать, а не играть. Заставляющего — ключевое слово. Это игровик. Желания нет, а волевые усилия — это не для него», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2028 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол и пять результативных передач.

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