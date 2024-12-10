Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник может вернуться в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает SimplyUtd в соцсетях, Рангник может занять должность спортивного директора «красных дьяволов». Данная позиция вакантна после увольнения Дэна Эшуорта.

Напомним, Рангник стал тренером «Манчестер Юнайтед» в декабре 2021 года и заключил контракт, согласно которому должен был перейти на пост консультанта клуба по окончании сезона-2021/2022. В конце апреля 2022 года стало известно, что Ральф возглавит сборную Австрии. Из-за требований, предъявляемых к наставнику австрийской национальной команды, Рангник не смог совмещать работу в сборной с консультированием в «Манчестер Юнайтед».

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