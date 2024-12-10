Мурад Мусаев рассказал о планах «Краснодара» на зимнее трансферное окно

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о планах команды в зимнее трансферное окно.

«Мы рассматриваем несколько футболистов, у которых мало игровой практики, чтобы они получили её. Если найдём что‑то интересное, подумаем над этим. Надеюсь, один‑два футболиста нас усилят. Но больших изменений не будет», — сказал Мусаев в эфире «Матч Премьер».

По результатам 18 сыгранных матчей «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 39 очков. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с самарскими «Крыльями Советов».

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