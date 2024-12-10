Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мурад Мусаев рассказал о планах «Краснодара» на зимнее трансферное окно

Мурад Мусаев рассказал о планах «Краснодара» на зимнее трансферное окно
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о планах команды в зимнее трансферное окно.

«Мы рассматриваем несколько футболистов, у которых мало игровой практики, чтобы они получили её. Если найдём что‑то интересное, подумаем над этим. Надеюсь, один‑два футболиста нас усилят. Но больших изменений не будет», — сказал Мусаев в эфире «Матч Премьер».

По результатам 18 сыгранных матчей «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 39 очков. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с самарскими «Крыльями Советов».

Материалы по теме
«Краснодар» — зимний чемпион! Но после матча с «Локо» будет жаловаться на судейство
«Краснодар» — зимний чемпион! Но после матча с «Локо» будет жаловаться на судейство

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android