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В «Тоттенхэме» на фоне последних неудач приняли решение по будущему Ангелоса Постекоглу

В «Тоттенхэме» на фоне последних неудач приняли решение по будущему Ангелоса Постекоглу
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Президент лондонского «Тоттенхэма» Дэниел Леви принял решение по будущему главного тренера команды Ангелоса Постекоглу.

Как сообщает Daily Mail, руководитель «шпор» продолжает поддерживать наставника. В ближайшее время увольнения австралийского специалиста не последует.

59-летний Постекоглу возглавил лондонский клуб в июле 2023-го. Под его руководством «Тоттенхэм» завершил сезон-2023/2024 на пятом месте в чемпионате Англии с 66 очками. Контракт тренера с клубом рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне «шпоры» располагаются на 11-й строчке турнирной таблицы АПЛ, в активе команды 20 очков по итогам 15 туров. Отметим, что в семи последних матчах во всех турнирах подопечные Постекоглу смогли одержать только одну победу.

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