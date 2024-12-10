В «Тоттенхэме» на фоне последних неудач приняли решение по будущему Ангелоса Постекоглу

Президент лондонского «Тоттенхэма» Дэниел Леви принял решение по будущему главного тренера команды Ангелоса Постекоглу.
Как сообщает Daily Mail, руководитель «шпор» продолжает поддерживать наставника. В ближайшее время увольнения австралийского специалиста не последует.
59-летний Постекоглу возглавил лондонский клуб в июле 2023-го. Под его руководством «Тоттенхэм» завершил сезон-2023/2024 на пятом месте в чемпионате Англии с 66 очками. Контракт тренера с клубом рассчитан до лета 2027 года.
В текущем сезоне «шпоры» располагаются на 11-й строчке турнирной таблицы АПЛ, в активе команды 20 очков по итогам 15 туров. Отметим, что в семи последних матчах во всех турнирах подопечные Постекоглу смогли одержать только одну победу.
Реакция Азара на накинутую на него футболку «Тоттенхэма»: