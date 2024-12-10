«Волшебная формула ясна». Тренер «ПСЖ» — о предстоящем матче с «Зальцбургом» в ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем матче с «Ред Булл Зальцбург» в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Завтрашняя игра будет иметь для нас жизненно важное значение. Из 19 или 20 игр мне понравилось то, что я увидел, моя команда вселяет в меня уверенность. Волшебная формула ясна — создавай больше моментов, чем твои соперники.

Нужно создать 20, 25 или даже 30 моментов, что ещё лучше. И нам нужно пропустить как можно меньше голов и сделать так, чтобы у наших соперников было меньше моментов. Мы постараемся улучшить игру. Нам нужно сохранять уверенность. Нам нужно продолжать прессинговать», — приводит слова Энрике beIN Sports.

На данный момент «ПСЖ» занимает 25-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка. «Зальцбург» находится на 32-м месте.

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