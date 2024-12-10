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В «Интер Майами» рассказали о будущем Месси после истечения срока его соглашения с клубом

В «Интер Майами» рассказали о будущем Месси после истечения срока его соглашения с клубом
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Совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас ответил на вопрос о будущем аргентинского нападающего команды Лионеля Месси.

«Я абсолютно уверен, что Лео Месси откроет наш новый стадион в 2026 году. Настроен оптимистично, и пока здоровье Месси держится, мы будем видеть его в розовом цвете», — сказал Мас Give me Sport.

Напомним, Лионель Месси перешёл в «Интер Майами» летом 2023 года из французского «ПСЖ» свободным агентом. Его контракт с клубом действует до конца декабря 2025 года. На счету аргентинца 39 игр за американскую команду, в которых он отметился 34 забитыми мячами и 19 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 25 млн.

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