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Ван дер Варт: Ибрагимович идиот и высокомерный

Ван дер Варт: Ибрагимович идиот и высокомерный
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Бывший полузащитник «Аякса» Рафаэль ван дер Варт высказался о шведском нападающем Златане Ибрагимовичем, вместе с которым он играли в составе амстердамского клуба.

«Он идиот и высокомерный. У нас обоих были сильные характеры, и мы оба были молоды. Через два дня после травмы, которую он мне нанёс, он перешёл в «Ювентус». Потому что компромисса не было. Всё свелось к выбору: либо он, либо я. Кто-то должен был уйти из «Аякса». Ему повезло, что «Ювентус» предложил ему контракт, а мне повезло, что я остался в клубе своей мечты», — приводит слова ван дер Варта Bild.

Напомним, в августе 2004 года во время матча между Швецией и Нидерландами Ибрагимович нанёс травму ван дер Варту.

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