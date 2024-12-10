Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча «Реала» с «Аталантой» в ЛЧ

Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча «Реала» с «Аталантой» в ЛЧ
Комментарии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Аталантой» в 6-м туре общей таблицы Лиги чемпионов, который состоится 10 декабря.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это сложный матч против команды, которая играет действительно хорошо. Они улучшились после Суперкубка Европы. Они в отличной форме, полны энтузиазма и выиграли много игр. Мы должны максимально использовать три оставшиеся игры, чтобы пройти квалификацию», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

На данный момент «Реал» занимает 24-е местто в турнирце Таблиуе. «Аталанта» находится на пятой строчке.

Материалы по теме
Мощнейший матч в Лиге чемпионов! «Реал» против лучшей команды Италии! LIVE
Live
Мощнейший матч в Лиге чемпионов! «Реал» против лучшей команды Италии! LIVE
Календарь Лиги чемпионов

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android