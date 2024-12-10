Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча «Реала» с «Аталантой» в ЛЧ

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Аталантой» в 6-м туре общей таблицы Лиги чемпионов, который состоится 10 декабря.

«Это сложный матч против команды, которая играет действительно хорошо. Они улучшились после Суперкубка Европы. Они в отличной форме, полны энтузиазма и выиграли много игр. Мы должны максимально использовать три оставшиеся игры, чтобы пройти квалификацию», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

На данный момент «Реал» занимает 24-е местто в турнирце Таблиуе. «Аталанта» находится на пятой строчке.

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