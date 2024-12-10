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Круговой обратился к болельщикам ЦСКА по итогам первой части чемпионата

Защитник ЦСКА Данил Круговой обратился к болельщикам московского клуба после победы в матче 18-го тура РПЛ с воронежским «Факелом» (1:0).

«Армейцы, привет! Очень важно было победить в Воронеже и закончить футбольный год с хорошим настроением. И всё получилось! У нас + 3 очка и замёрзшие уши!

Уже совсем скоро увидимся! Обязательно носите шапки!" — написал Круговой в своём телеграм-канале.

Круговой присоединился к ЦСКА этим летом на правах свободного агента. В новом сезоне Данил провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

ЦСКА располагается на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды Марко Николича 31 очко по итогам 18 туров.