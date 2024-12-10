Мбаппе — об игре с Месси: я подходил к нему и постоянно задавал вопросы

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился воспоминаниями о выступлениях с аргентинцем Лионелем Месси в составе «Пари Сен-Жермен».

«Месси играет прекрасно, у такого футболиста можно научиться всему. Я подходил к нему и постоянно задавал вопросы: «А как ты делаешь это? А это?» — приводит слова Мбаппе RMC Sport со ссылкой на интервью Canal+.

Напомним, Лионель Месси перешёл в «Интер Майами» летом 2023 года из французского «ПСЖ» свободным агентом. На счету аргентинца за это время 39 игр за клуб, в которых он отметился 34 забитыми мячами и 19 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 25 млн.

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