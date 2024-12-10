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Йосип Иличич – о Мбаппе в «Реале»: как только ты перестаёшь забивать, ты никому не нужен

Йосип Иличич – о Мбаппе в «Реале»: как только ты перестаёшь забивать, ты никому не нужен
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Бывший полузащитник «Аталанты» и «Фиорентины» Йосип Иличич высказался о нападающем «Реала» Килиане Мбаппе

«Думаю, тут есть фундаментальная ошибка. На позиции Мбаппе сейчас играет футболист, который когда-то был близок к «Золотому мячу». Но его пришлось адаптировать под центрального нападающего. И, по моему мнению, это не его позиция. Видно, что он постоянно стремится сместиться туда, где играет Винисиус. И, честно говоря, я ожидал такого. Он сильно страдает на позиции форварда, у него меньше пространства и мало поддержки, чтобы освободиться.

К этому добавьте огромное давление и завышенные ожидания. Люди ждали, что он будет делать то же, что делал Криштиану, но это невозможно. Месси и Криштиану были с другой планеты. Кроме того, во Франции он, возможно, чувствовал себя более защищённым. В Мадриде же требования максимальны: как только ты перестаёшь забивать, ты уже никому не нужен», — приводит слова Иличича AS.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал две результативные передачи.

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