Карпин: привезти в «Ростов» даже российских игроков, мягко говоря, непросто

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о проблемах команды.

«С точки зрения трансферов, логистики, тренировочного процесса. У нас с этим всем большие проблемы.

По трансферам дело не в деньгах. У нас сорвалось за последние три трансферных окна пять или шесть трансферов из‑за закрытого аэропорта. Привезти к нам даже российских игроков, мягко говоря, непросто, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

На зимний перерыв «Ростов» ушёл на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 26 очков. Перед зимней паузой команда выиграла четыре матча подряд. В первом матче после зимней паузы «Ростов» встретится с московским «Динамо».

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