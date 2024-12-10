Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич опубликовал фотографию в новой экипировке «Динамо»

Генич опубликовал фотографию в новой экипировке «Динамо»
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич опубликовал фотографию в новой экипировке московского «Динамо» от Bosco.

«Приодели на презентации новой формы «Динамо». Красивый», — подписал фото Генич.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 39 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак». «Динамо» находится на четвёртом месте с 35 очками в своём активе. В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (13).

Материалы по теме
Генменеджер «Динамо» — о продлении игроков: за январь-февраль должны закрыть ряд вопросов

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android