Генич опубликовал фотографию в новой экипировке «Динамо»

Футбольный комментатор Константин Генич опубликовал фотографию в новой экипировке московского «Динамо» от Bosco.

«Приодели на презентации новой формы «Динамо». Красивый», — подписал фото Генич.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 39 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак». «Динамо» находится на четвёртом месте с 35 очками в своём активе. В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (13).

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