Радимов – об игре «Спартака»: всё на максимальных скоростях, это современный футбол

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Больше всего мне нравится работа полузащитников. Станкович и сам был полузащитником высокого уровня и играл в командах такого уровня. Перестроения, отбор, вторые мячи, игра вперед, страховка, перемещение тройки центральных полузащитников выглядят настолько идеальными, что хочется смотреть и смотреть. Все на максимальных скоростях, это современный футбол, куда «Спартак» движется. Отсюда у них получается многое. Конечно, был бы я футболистом «Спартака», я бы тоже хотел, чтобы сезон продолжался, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

На зимний перерыв «Спартак» ушёл на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда выиграла шесть подряд последних матчей в РПЛ. В первом матче после зимней паузы «Спартак» встретится с «Оренбургом».

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар». На втором месте находится «Зенит».

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